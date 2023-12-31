На Ставрополье возбудили дело по факту осквернения символов воинской славы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы в Ставропольском крае.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дело возбудили в отношении четырёх молодых людей.

По данным следствия, инцидент произошёл 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что в Саратове девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в Вечный огонь.