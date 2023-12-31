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На Ставрополье возбудили дело по факту осквернения символов воинской славы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы в Ставропольском крае.

На Ставрополье возбудили дело по факту осквернения символов воинской славы
© РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дело возбудили в отношении четырёх молодых людей.

По данным следствия, инцидент произошёл 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа.

Злоумышленники осквернили памятник «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей».

Ранее сообщалось, что в Саратове девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в Вечный огонь.

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