ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций

Федеральная служба безопасности внесла «Русский добровольческий корпус»* в список террористических организаций. Об этом стало известно в субботу, 30 декабря.

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— Так называемый «Русский добровольческий корпус»*, боевики которого воюют на стороне украинских националистов против российских войск, официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ, — говорится в сообщении «Российской газеты».

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора мартовского нападения на Брянскую область, участника запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина**. Он объявлен в розыск, на суде ему вменялась госизмена, террористическая деятельность

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области, жертвой обстрелов стал один мирный житель региона. Что произошло в регионе — в материале «Вечерней Москвы».

* Запрещенная в России террористическая организация.