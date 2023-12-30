Клуб Mutabor может подать иск к Анастасии Ивлеевой на 70 млн рублей
Руководство популярного столичного клуба Mutabor намеревается подать иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой, организатору «голой вечеринки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, клуб желает отсудить у нее 70 млн рублей за нанесение ущерба репутации заведения.
В администрации Mutabor пояснили, что не ожидали неприятных последствий при заключении договора аренды. По словам представителя клуба, «аморальное мероприятие» Ивлеевой ударило по финансам и репутации заведения, привело к его закрытию.
Журналисты отметили, что проведение вечеринки сильнее всего отразилось все же на материальном положении и репутации телеведущей. Компании разорвали с ней контракты, власти выписали ей штраф на сумму в 100 тыс. рублей.
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