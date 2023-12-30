Руководство популярного столичного клуба Mutabor намеревается подать иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой, организатору «голой вечеринки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, клуб желает отсудить у нее 70 млн рублей за нанесение ущерба репутации заведения.

В администрации Mutabor пояснили, что не ожидали неприятных последствий при заключении договора аренды. По словам представителя клуба, «аморальное мероприятие» Ивлеевой ударило по финансам и репутации заведения, привело к его закрытию.