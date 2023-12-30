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В Ярославле задержали подозреваемого в теракте на ж/д станции

В Ярославле задержан подозреваемый, заложивший самодельное взрывное устройство на железнодорожной подстанции. Об этом сообщает канал SHOT со ссылкой на источник.

В Ярославле задержали подозреваемого в теракте на ж/д станции
© РИА Новости

По данным канала, подозреваемый — 23-летний местный житель. Он признался, что проник на территорию тяговой подстанции Филино и заложил СВУ в трансформатор. При обыске в его квартире нашли балаклаву, перчатки, а также вещества, необходимые для изготовления СВУ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

Самодельную бомбу нашли на железнодорожной подстанции в Ярославле утром 26 декабря. Дежурный обходил территорию и обнаружил подкоп под бетонной стеной, окружавшей трансформаторные будки. Вызванные сапёры нашли СВУ и подорвали его в специальном контейнере.

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