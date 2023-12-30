В Ярославле задержали подозреваемого в теракте на ж/д станции

В Ярославле задержан подозреваемый, заложивший самодельное взрывное устройство на железнодорожной подстанции. Об этом сообщает канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным канала, подозреваемый — 23-летний местный житель. Он признался, что проник на территорию тяговой подстанции Филино и заложил СВУ в трансформатор. При обыске в его квартире нашли балаклаву, перчатки, а также вещества, необходимые для изготовления СВУ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.