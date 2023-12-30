Появились кадры пылающего после атаки завода в Херсоне

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что завод в Херсоне загорелся после атаки беспилотниками. По его данным, здание, вероятно, использовалось Вооруженными силами Украины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

© ГСЧС Украины

Канал публикует фото горящего заводского здания в Херсоне и со ссылкой на украинскую нацполиции сообщает, что по административному зданию «Херсонлифта» на Таврическом ночью ударили беспилотниками. Как пишет военный корреспондент Юрий Котенок, по предварительным данным, на объекте располагались военные. Он добавил, что после удара на месте было много «скорых».

Телеграм-канал Военкор Котенок

Телеграм-канал Военкор Котенок

Телеграм-канал Военкор Котенок

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что российские ракетные удары наносятся по западному вооружению на украинских авиабазах. По его словам, ключевая задача при военных операциях заключается в ликвидации складов противника с оружием, чем и занимается российская армия. Вторая задача — уничтожение ПВО, добавил он.