50-летний россиянин устроил стрельбу на юге Москвы и попал в больницу

Россиянин зрелого возраста устроил стрельбу на юге Москвы и попал в больницу. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

© Lenta.ru

Известно, что 50-летний мужчина вошел в подъезд дома на улице Бирюлева с ружьем и криками. При этом он стал ломиться в двери к жильцам и говорить нелицеприятные вещи. Соседи вызвали полицию, в членов которой гражданин также стал целиться.

Отмечается, что сотрудники полиции выстрелили в россиянина, повредив в том числе интимные части его тела. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.