Пьяный россиянин получил рваные раны при взрыве петарды

В Нижегородской области мужчина попытался взорвать петарду и получил рваные раны. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 декабря в Ковернинском округе. Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался взорвать петарду и в результате получил рваные раны левой кисти. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.