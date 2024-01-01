Ангар с дизельным топливом загорелся на западе Москвы

Пожар произошел в ангаре, расположенном на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По имеющимся данным, в помещении хранится дизельное топливо.

На Крылатской улице горит ангар с дизельным топливом, внутри происходят хлопки, — рассказал собеседник агентства.

Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные, они приступили к тушению возгорания.

Ранее сообщалось о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.

До этого в подмосковном районе Барвиха произошел пожар в частном спортивном комплексе, который принадлежал бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Площадь пожара составила 170 квадратных метров.