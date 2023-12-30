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В Таиланде задержали 17-летнего россиянина за попытку убийства своей матери

Полиция Таиланда задержала 17-летнего россиянина на острове Пхукет в связи с покушением на убийство своей матери. Об этом сообщила Туристическая полиция.

В Таиланде задержали россиянина за попытку убийства своей матери
© globallookpress.com

"Пострадавшей оказалась 46-летняя россиянка, которая получила ранение острым предметом в область шеи", - говорится в сообщении.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь в местной больнице.

При осмотре полицейскими жилища, где проживали россияне, были обнаружены кухонный нож и следы крови на полу.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства этого инцидента.

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