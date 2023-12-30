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Стало известно об уничтожении дронов ВСУ над четырьмя областями

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 32 беспилотных летательных аппарата Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Стало известно об уничтожении дронов ВСУ над четырьмя областями
© depositphotos.com

Это произошло над Московской, Брянской, Курской и Орловской областями.

По данным военного ведомства, украинские власти пытались совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 аппарата.

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