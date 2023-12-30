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Metro: в США подросток напал на родителей и ранил младшую сестру

В Калифорнии 14-летнего школьника задержали за вооруженное нападение на свою семью, спасти удалось только 11-летнюю сестру нападавшего. Об этом сообщает Metro.

В США подросток напал на родителей и ранил младшую сестру
© РИА Новости

Инцидент произошел Калифорнии в районе Мира Монте, в полицию позвонил 14-летний школьник и сообщил, что к ним в дом ворвался вооруженный грабитель.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили в одной из комнат раненую 11-летнюю девочку, родителей мальчика спасти не удалось.

В ходе расследования служба шерифа выяснила, что подросток умышленно солгал о грабителе, нападение мальчик совершил сам и пытался запутать следствие. Мотив преступления еще предстоит установить, подростку предъявлены несколько обвинений.

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