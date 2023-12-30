В США на химпредприятии произошел взрыв

В США на химпредприятии произошли взрыв и пожар
В Бриджпорте (Коннектикут) прогремел взрыв с последующим пожаром.
Об этом без подробностей сообщили местные власти. Позже стало известно, что ЧП случилось на химпредприятии по переработке химикатов и отходов Tradebe Environmental Services, сообщает CTPost.
Скотт Эпплби, глава городского управления по ЧС заявил, что объявлена эвакуация жителей как минимум двух кварталов в непосредственной близости от завода.
Кроме этого горожан предупредили, чтобы они не выходила на улицу и приняли меры по защите от дыма.
Отмечается, что есть трое пострадавших, они госпитализированы. Двое надышались ядовитым дымом, еще один получил ожоги.