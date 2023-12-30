В США на химпредприятии произошел взрыв

В Бриджпорте (Коннектикут) прогремел взрыв с последующим пожаром.

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Об этом без подробностей сообщили местные власти. Позже стало известно, что ЧП случилось на химпредприятии по переработке химикатов и отходов Tradebe Environmental Services, сообщает CTPost.

Скотт Эпплби, глава городского управления по ЧС заявил, что объявлена эвакуация жителей как минимум двух кварталов в непосредственной близости от завода.

Кроме этого горожан предупредили, чтобы они не выходила на улицу и приняли меры по защите от дыма.