Губернатор раскрыл подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород

В результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины по Белгороду в частном жилом доме погиб мужчина, четыре человека получили травмы, один из них — 10-летний ребенок, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, один из снарядов попал прямо в дом. У ребенка осколочное ранение ягодичной области. У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия.

Как отметил губернатор, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Всего повреждения зафиксированы в 10 частных домах, в которых выбиты окна, один дом частично разрушен. Также от обстрела повреждены два автомобиля и система водообеспечения Белгорода.