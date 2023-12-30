Рейс Utair из Нижневартовска в Тюмень задержан почти на 16 часов

Вылет самолета авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень задержан. Прибытие рейса планировалось 30 декабря в 01:40, но фактическое время прилета воздушного судна перенесено на 17:30. Общая задержка составила 15 часов 50 минут. Информация подтверждается на онлайн-табло тюменского аэропорта.

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«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 30 декабря задержан. Плановое время прилета в 01:40 30 декабря. Фактическое время прилета — 30 декабря 2023 года в 17:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта Рощино.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Кольцово за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан со сложными погодными условиями в аэропорту Нижневартовска.