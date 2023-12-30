В Минобороны сообщили о срыве ракетной атаки на Белгородскую область

Войска России предотвратили ракетную атаку Украины на Белгородскую область, сообщает news.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Средства противоракетной обороны уничтожили более 10 реактивных снарядов. Это произошло 29 декабря около 23 часов. Вооруженные силы Украины пытались применить реактивные снаряды системы залпового огня. 13 из них были уничтожены над Белгородской областью.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб.