На обочине под Тулой нашли тело 70-летней москвички, пропавшей в Кашире

Тело 70-летней жительницы Москвы с повреждениями в области головы обнаружили в Тульской области на обочине дороги. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено 23 декабря после исчезновения пожилой москвички, которая поехала в Каширу на электричке на дачу. Она позвонила дочери и сообщила, что незнакомый мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в автомобиль, потом ее телефон оказался вне зоны доступа. Правоохранители арестовали 72-летнего жителя деревни Топканово, который недавно отбыл срок за изнасилование и покушение, ему предъявили обвинение.

— В Веневском районе Тульской области на обочине дороги местные жители нашли тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы. В настоящее время на месте работают следовали и криминалисты, — сказано на сайте ведомства.

С участием обвиняемого провели ряд следственных действий. Он выдвигал разные версии случившегося, «которые не согласуются как между собой, так и с материалами уголовного дела». Убийство расследуется, говорится в Telegram-канале Следственного комитета.