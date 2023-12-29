Стали известны подробности убийства отца Легойды

В правоохранительных органах рассказали подробности убийства Романа Легойды — отца журналиста и главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Об этом сообщает «RT на русском».

Отмечается, что 90-летний мужчина был убит между полуднем и 16:00 — мужчина вышел из дома в магазин, после чего пропал. Тело убитого нашёл прохожий.

«Потерпевший уехал из дома днём, в районе 12:00, за хлебом и пропал. Около 16:00 его нашёл мужчина, гулявший с собакой, на обочине», — рассказали в правоохранительных органах.