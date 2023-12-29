В МВД отреагировали на убийство отца Легойды

Сотрудники полиции сделают всё возможное, чтобы привлечь виновных в убийстве Романа Легойды к ответственности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники МВД России сделают всё возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности», — написала она в своём Telegram-канале.

Волк также выразила соболезнования журналисту Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.