Годовалый мальчик оказался в больнице из-за попытки его родителей вылечить насморк каплями

В Ленинградской области ребенок попал в больницу с отравлением каплями от насморка. Об этом рассказала «Фонтанка».

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Мальчик, которому в августе исполнился год, оказался в больнице Всеволожска, когда его родители стали лечить обычную простуду каплями от насморка. Этот препарат был противопоказан ребенку по возрасту.

Как стало известно, за несколько часов до госпитализации пострадавший стал чихать. Когда у ребенка появился насморк, родители закапали ему в нос популярное лекарственное средство, содержащее нитрат производного имидазолина. Вскоре младенец начал потеть и бледнеть, а затем перестал реагировать на тормошение.