В Москве двое школьников попробовали наркотики и попали в больницу

В Москве двое 16-летних школьников решили вместо уроков попробовать наркотические вещества и оказались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в московской школе, находящейся на Средней Калитниковской улице. По данным SHOT, 16-летний школьник на перемене между уроками предложил своей однокласснице попробовать барбитурат. В результате обоим стало плохо после приема наркотика и в учебное учреждение экстренно вызвали скорую помощь.

Школьников доставили в больницу с диагнозом «употребление психоактивных веществ». На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.