Неизвестные опустошили сейф столичной бизнесвумен на 28 млн и не оставили следов взлома

27 декабря хозяйка квартиры вернулась домой и поняла, что сейф, в котором она хранила все ценные вещи, пуст. При этом хранилище оставалось закрытым на замок и никаких внешних повреждений на нем обнаружено не было. По данным источника, грабитель забрал с собой 7 млн рублей, несколько тысяч долларов, часы Cartier и другие драгоценности на сумму 20 млн рублей.