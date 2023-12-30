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Богомаз: над Брянском уничтожены пять БПЛА самолетного типа

В ночь на 30 декабря над Брянском и Брянским районом система ПВО российских войск уничтожила пять беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Богомаз: над Брянском уничтожены пять БПЛА самолетного типа
© Министерство обороны РФ

"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в публикации.

Через несколько минут Богомаз уточнил, что ПВО сбила еще три БПЛА – итого пять. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Места падения беспилотников обследуются оперативными и экстренными службами.

29 декабря в Брянской области заявили об уничтожении четвертого за день украинского беспилотника. В тот же день три ракеты HARM были сбиты над Белгородской областью.

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Александр Богомаз
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