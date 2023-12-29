Лавина накрыла туристов в Альпах

Во французских Альпах под лавиной погибли два человека
Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины.
Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры.
«Два человека погибли в четверг, 28 декабря, в результате схода лавины на массиве Монблан. Это мать и сын, подданные Британии, которые катались на лыжах с семьёй», — говорится в сообщении издания.
Ранее в результате извержения вулкана в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 11 человек.