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Во французских Альпах под лавиной погибли два человека

Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины.

Лавина накрыла туристов в Альпах
© RT на русском

Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры.

«Два человека погибли в четверг, 28 декабря, в результате схода лавины на массиве Монблан. Это мать и сын, подданные Британии, которые катались на лыжах с семьёй», — говорится в сообщении издания.

Ранее в результате извержения вулкана в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 11 человек.

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