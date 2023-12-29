Блогера Шабутдинова в очередной раз обвинили в мошенничестве

Блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова в очередной раз обвинили в мошенничестве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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Обвинения выдвинула жительница Москвы, которая заплатила 300 тысяч рублей за обучение тому, как вести бизнес. Между ней и компанией АНО «Центр развития предпринимательства +», учредителем которой является Шабутдинов, был заключен договор.

Через некоторое время покупательница решила вернуть деньги, так как, по ее мнению, преподаватели курса были недостаточно квалифицированными и сообщали о себе недостоверные сведения. Однако в возврате средств ей отказали. По факту случившегося проводится проверка.