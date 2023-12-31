Пропавшего в Свердловской области 14-летнего мальчика нашли мертвым

Пропавшего 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летнего мальчика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сказала руководитель отряда Наталия. Причину гибели подростка в поисковом отряде называть отказались.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что по данному факту ведется проверка, точную причину смерти установит экспертиза. В ГУ МВД РФ по Свердловской области рассказали, что, предварительно, смерть мальчика не носит криминальный характер.