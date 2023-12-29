Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве

Сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве поступило в пятницу, 29 декабря, от неизвестных. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах столицы.

В сообщении указывается, что здание будет проверено на предмет возможного минирования. По предварительным данным, эвакуацию сотрудников и посетителей башни проводить не будут.