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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве

Сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве поступило в пятницу, 29 декабря, от неизвестных. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах столицы.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве
© РИА Новости

В сообщении указывается, что здание будет проверено на предмет возможного минирования. По предварительным данным, эвакуацию сотрудников и посетителей башни проводить не будут.

Ранее стало известно о подростке из Краснодарского края, которого арестовали за 350 ложных сообщений о минировании.

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