Бывший спорткомплекс Ходорковского загорелся в Барвихе
В подмосковском районе Барвиха произошел пожар в частном спортивном комплексе, который ранее принадлежал бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, площадь пожара составила 170 кв.м.
Как передает канал, спорткомплекс расположен в поселке Яблоневый сад. По предварительной информации, загорелась кровля здания.
Ранее пожар произошел на складе в подмосковном Егорьевске. Площадь возгорания составила 350 кв.м. К тушению пожара привлекались 10 единиц техники и 36 человек личного состава. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.