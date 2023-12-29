Бывший спорткомплекс Ходорковского загорелся в Барвихе

В подмосковском районе Барвиха произошел пожар в частном спортивном комплексе, который ранее принадлежал бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, площадь пожара составила 170 кв.м.

Как передает канал, спорткомплекс расположен в поселке Яблоневый сад. По предварительной информации, загорелась кровля здания.