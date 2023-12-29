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В Екатеринбурге задержали связанных с исламистами иностранцев

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге четырех иностранцев, связанных с финансированием террористической организации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Екатеринбурге задержали связанных с исламистами иностранцев
© globallookpress.com

Во время обысков у задержанных изъяли предметы, говорящие о приверженности этих людей радикальной идеологии. В ФСБ сообщили, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с боевиками Северного Кавказа.

Против задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Максимальное наказание по этому обвинению — пожизненное лишение свободы.

Суд отправил фигурантов дела под арест.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании нескольких членов ячейки исламистов в Крыму. В спецслужбе подчеркнули, что действия членов ячейки координировали эмиссары, находящиеся на Украине.

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