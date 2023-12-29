В Екатеринбурге задержали связанных с исламистами иностранцев
Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге четырех иностранцев, связанных с финансированием террористической организации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время обысков у задержанных изъяли предметы, говорящие о приверженности этих людей радикальной идеологии. В ФСБ сообщили, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с боевиками Северного Кавказа.
Против задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Максимальное наказание по этому обвинению — пожизненное лишение свободы.
Суд отправил фигурантов дела под арест.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании нескольких членов ячейки исламистов в Крыму. В спецслужбе подчеркнули, что действия членов ячейки координировали эмиссары, находящиеся на Украине.
Рамблер: главные новости