В Екатеринбурге задержали связанных с исламистами иностранцев

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге четырех иностранцев, связанных с финансированием террористической организации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время обысков у задержанных изъяли предметы, говорящие о приверженности этих людей радикальной идеологии. В ФСБ сообщили, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с боевиками Северного Кавказа.

Против задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Максимальное наказание по этому обвинению — пожизненное лишение свободы.

Суд отправил фигурантов дела под арест.