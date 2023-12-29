В Уфе массовая драка мужчин попала на видео

Инцидент произошел во дворе дома №30 по ул. Баязита Бикбая. Побоище попало на видео. На кадрах видно скопление около двух десятков мужчин. Сначала они о чем-то говорили, а потом в ход пошли кулаки. Под раздачу попали трое. Их повалили на асфальт, били ногами и руками, не давая подняться.