В Уфе массовая драка мужчин попала на видео
Инцидент произошел во дворе дома №30 по ул. Баязита Бикбая. Побоище попало на видео. На кадрах видно скопление около двух десятков мужчин. Сначала они о чем-то говорили, а потом в ход пошли кулаки. Под раздачу попали трое. Их повалили на асфальт, били ногами и руками, не давая подняться.
Кроме этого, порцию тумаков получил еще один уфимец, который решил поинтересоваться, что происходит. Видео драки опубликовано в Telegram-канале «БашДТП». По факту случившегося правоохранители уже ведут проверку. Личности нескольких участников драки уже установлены.
Ранее в Уфе произошла массовая драка мигрантов.