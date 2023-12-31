Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ

Один человек получил ранения в результате обстрела северных районов Донецка со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Алексей Кулемзин.

По его словам, 30 декабря бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по северу города. В том числе обстрелу подвергся Куйбышевский район, уточнил руководитель местной администрации.

"Во время вчерашнего обстрела по улице Шахтопроходчиков получил ранение мужчина 1964 года рождения", — добавил Кулемзин.

Согласно информации ТАСС, в настоящее время пострадавший гражданин находится в одной из городских больниц. В агентстве подчеркнули, что соответствующие сведения журналистам предоставили сотрудники оперативных служб Донецкой народной республики (ДНР).