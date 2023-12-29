Депутата гордумы Томска Фадееву приговорили к девяти годам колонии за экстремизм

ТОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Томска признал виновной в деле об экстремизме депутата городской думы Ксению Фадееву, включенную Росфинмониторингом в перечень "физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Ее приговорили к девяти годам колонии, сообщил во время заседания судья Дмитрий Худяков.

"Суд постановил признать Фадееву виновной (...) приговорить ее к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья.

При этом судья освободил Фадееву от наказания по статье "Участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" в связи с истечением срока давности.

По словам адвоката Семена Воднева, сторона защиты планирует обжаловать приговор.

Фадееву обвиняли по ч. 3 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) и ч. 3 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Депутат свою вину не признала.