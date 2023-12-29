Россиянин уснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию

Один человек попал в реанимацию после взрыва газового баллона в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

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В региональном главке МВД уточнили, что, по предварительным данным, россиянин включил газовую плиту и уснул. Из-за скопления газового конденсата прогремел взрыв, в результате чего дом был разрушен. Пожар после взрыва не начался.

Пострадавшего — 44-летнего хозяина дома — госпитализировали с ожогами 45 процентов поверхности тела.