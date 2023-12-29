В отношении экс-адвоката Новикова* возбудили дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан иноагентом) по статье о фейках о российском армии. Парламентская газета

"В отношении бывшего адвоката и экс-члена Адвокатской палаты города Москвы Ильи Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ему заочно предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства. ТАСС

9 октября следователь ФСБ возбудил против Новикова уголовное дело о госизмене. Российские спецслужбы задокументировали переход юриста на сторону противника. После начала СВО Новиков переехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Зафиксировано его участие в пропаганде и боевых действиях против интересов России. Lenta.ru