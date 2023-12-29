В России дом с детьми сгорел из-за новогодней гирлянды

В Волгоградской области дом с находившимися в нем людьми. По предварительным данным, это произошло из-за аварийного режима работы новогодней гирлянды, утверждает сетевое издание V1.RU.

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О ЧП в городе Калач-на-Дону МЧС России. В момент случившегося в частном доме находились несколько человек. Трех из них — мать, годовалую девочку и шестилетнего мальчика — спасти не удалось.

В региональном главке Следственного комитета сообщили, что в доме проживала семья из шести человек. Один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело.