На Кубани задержали мужчину, собиравшегося вступить в ВСУ

На Кубани задержали мужчину, планировавшего уехать на Украину и участвовать в боевых действиях против ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю. Отмечается, что злоумышленник планировал вступить в ряды террористического военизированного объединения. Ему также грозит обвинение в подготовке к госизмене.

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Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.