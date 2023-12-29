Минэнерго Украины: в четырех областях зафиксировано отключение электроэнергии

Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале. "Есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях", — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что отключения света начались после массированного обстрела. Из-за повреждения линий электропередач без света остались несколько тысяч абонентов, указано в посте. При этом в Минэнерго подчеркнули, что применение веерных отключений электричества пока не планируется. До этого сообщалось, что из-за рекордно высокого энергопотребления Украина вынуждена запрашивать аварийную помощь из Румынии и Польши. В декабре на Украине зафиксировали дефицит электричества из-за морозов.