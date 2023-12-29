Мужчина убил 27-летнего музыканта и покончил с собой в Якутии

В Якутии мужчина убил 27-летнего музыканта Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan, сообщает SakhaDay. По информации источника, после преступления нападавший покончил с собой.

Как передает издание, тело молодого мужчины нашли в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева утром 28 декабря. Его смерть наступила в результате ножевого ранения грудной клетки. Полицейские установили личность подозреваемого: им оказался отец друга жертвы.

Обнаружено тело мужчины 1996 года рождения. Ножевое ранение грудной клетки. Подозреваемый был установлен, это отец друга убитого. После убийства подозреваемый покончил с собой, — рассказал журналистам собеседник.

Alex Khan — известный артист среди представителей музыкальной индустрии и кинематографа Якутии. Знакомый певца рассказал, что он был светлым и жизнерадостным человеком. Одна из его последних работ — совместный трек с популярным в Якутии музыкантом Эрхааном.