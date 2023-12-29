В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии мошенничеств в сфере автострахования

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области по подозрению в серии мошенничеств в сфере автострахования задержали пятерых местных жителей. Предварительно установлено, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Затем оформляли фиктивные документы и обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытка. Ущерб, причиненный аферистами финансовым организациям, превысил 3,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии Росгвардии задержали пятерых жителей города Искитима, двое из которых ранее судимы. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты документы на 12 транспортных средств, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем Главного следственного управления МВД России по Новосибирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.5 УК РФ, которые соединены в одно производство. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео