В Новосибирске судом осужден бывший начальник ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»

<p>Собранные Первым отделом по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).</p> <p>Следствием и судом установлено, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 3,8 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирской области.</p> <p>Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере двухкратной суммы взятки, то есть в размере 7 750 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.</p>