Приземлившийся в Якутии на песчаную косу реки Колымы Ан-24 отбуксировали в аэропорт

ТАСС, 29 декабря. Пассажирский самолет Ан-24, приземлившийся вне взлетно-посадочной полосы - на песчаную косу реки Колымы в Якутии, отбуксирован в аэропорт поселка Зырянка, экипаж отстранен от полетов.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

"Воздушное судно отбуксировано на стоянку аэропорта Зырянки. Экипаж на время проведения проверки отстранен от полетов, это стандартная процедура", - сообщили в пресс-службе.

28 декабря при выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Происшествие без пострадавших, воздушное судно повреждений не получило.

По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна, отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.