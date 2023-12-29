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СМИ: во Франции мужчину задержали за поджог 25 машин за ночь

Полицейские на западе Франции задержали мужчину, который в ночь на 27 декабря поджег 25 машин на улицах коммуны Туар на западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Во Франции мужчину задержали за поджог 25 машин за ночь
© globallookpress.com

"У следователей быстро возникли подозрения относительно мужчины, которого видели ночью неподалеку от мест, [гда происходили поджоги]", - приводит телеканал заявление прокурора Жюльена Ваттебледа.

Мужчину задержали "менее чем через 24 часа" после происшествия.

Какие именно машины пострадали от огня, не уточняется. Сообщается лишь, что задержанному 18 лет, и 10 лет он может провести в тюрьме, если его вина будет доказана.

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