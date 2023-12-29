Во Франции мужчину задержали за поджог 25 машин за ночь

Полицейские на западе Франции задержали мужчину, который в ночь на 27 декабря поджег 25 машин на улицах коммуны Туар на западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Какие именно машины пострадали от огня, не уточняется. Сообщается лишь, что задержанному 18 лет, и 10 лет он может провести в тюрьме, если его вина будет доказана.