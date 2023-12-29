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Россиянин решил стать инвестором и расстался с восемью млн рублей

Житель Сахалина отдал мошенникам, которые представились инвесторами, более восьми млн рублей. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МВД России по области.

Россиянин решил стать инвестором и расстался с восемью млн рублей
© Газета.ру

В Корсаковском городском округе 31-летний местный житель нашел в мессенджере группу "инвесторов", чтобы преумножить свой капитал. В результате потерпевший перевел злоумышленникам более восьми млн рублей, включая деньги, вырученные от продажи автомобиля.

Когда мужчина заподозрил, что его обманывают, то стал искать об "инвесторах" информацию в интернете, и нашел много отзывов о мошенническом сайте.

Возбуждено уголовное дело.

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