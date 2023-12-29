ФСБ задержала планировавшего воевать против ВС РФ россиянина

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и воевать против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, россиянин инициировал общение с представителем объединения, который занимался подготовкой добровольцев для участия в военных действиях против военных ВС РФ. Его задержали при попытке выезда на территорию Украины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и к участию в деятельности террористической организации.