Упавшего в Москву-реку мужчину спасли в районе Даниловской набережной

Специалисты поисково-спасательной станции «Кожухово» спасли человека на Москве-реке ночью в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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Инцидент произошел в районе Даниловской набережной.

— Ночью 29 декабря на поисково-спасательную станцию «Кожухово» поступил сигнал о падении человека в реку в районе Даниловской набережной, 8Б.

Упавшего в воду мужчину обнаружили в 40 метрах от берега. Спасатели достали его из реки на борт аэролодки, оказали первую медицинскую помощь и доставили на берег. Затем пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. У мужчины обнаружили переохлаждение, говорится в Telegram-канале ведомства.

Похожий инцидент произошел в столице в ноябре. Провалившуюся под лед Кожуховского затона Москвы-реки женщину вытащили спасатели. Ее обнаружили неподалеку от Кожуховского моста, в 15 метрах от берега. Женщина держалась за кромку льда.