В страшном пожаре в Волгоградской области погибли двое детей и женщина

В пятницу, 29 декабря, Калаче-на-Дону Волгоградской области произошло ЧП. Там загорелся частный дом, в результате чего погибли двое детей и один взрослый. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около полуночи.

Спасатели сразу же выехали на место ЧП. Дом был охвачен огнем полностью. Внутри были обнаружены трое погибших, двое из них дети шести лет и одного года, ещё один ребёнок спасён, в тяжёлом состоянии — госпитализирован.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. По информации СК, в доме ещё находился мужчина и один ребёнок, они не пострадали. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели 34-летней женщины и детей по статье «Причинение смерти по неосторожности».