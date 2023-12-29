В Красноярском крае трёх человек лишили гражданства России за преступления

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

«Гражданства лишились трое мужчин 1976, 1994, 2001 годов рождения, каждый из которых в разное время совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Все они Свердловским районным судом города Красноярска приговорены к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы», — уточнили в ведомстве.