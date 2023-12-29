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У Курильских островов произошел пожар на рыболовецком судне

Возгорание произошло на рыболовецком судне в порту Крабозаводское у берегов острова Шикотан (Курилы, Сахалинская область), сообщили ТАСС в морском координационно-спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

"Произошел пожар, члены экипажа не пострадали", - сказал собеседник агентства, не приводя подробностей.

Позднее в главном управлении МЧС России по Сахалинской области ТАСС уточнили, что пожар произошел на судне "Ольховатка". Огонь распространился на 24 кв. м жилого помещения на корме. К этому времени пожар уже ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.

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