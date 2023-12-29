Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем», в Соломенском районе виден столб черного дыма, сообщили очевидцы.

Дым также виден в районе Воздухофлотского проспекта и Шевченковском районе, передает ТАСС.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская». Сейчас станция работает как укрытие, поезда проезжают ее без остановки.

Станция находится в центре города, в Шевченковском районе.