В Днепре и Запорожье произошли новые взрывы

Ранее в Днепре произошло не менее четырех взрывов, теперь прогремела очередная серия. В подконтрольном Киеву городе Запорожье взрывы звучат во второй раз.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Также поступали сообщения о взрывах в Харькове и Полтавской области. В Киеве, как заявил мэр Виталий Кличко, работает система противовоздушной обороны.