В Забайкалье завершили уголовное дело по делу о взрыве газа в жилом доме

ТАСС, 29 декабря. Уголовное дело по делу о взрыве газа в жилом доме, который произошел в марте в пригороде Читы, завершено. Перед судом предстанут бывшие начальник компании "Читаоблгаз" и его подчиненный, которые обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждении чужого имущества (ст. 238 и 168 УК РФ), сообщили ТАСС в пресс-службах краевой прокуратуры и следственного управления СК РФ по региону.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших работников открытого акционерного общества "Читаоблгаз": начальника службы подземных газопроводов и мастера службы подземных газопроводов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, а также ст. 168 УК РФ", - сообщили в надзорных органах.

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По информации следователей, 9 марта мастер службы подземных газопроводов "Читаоблгаз" по указанию своего начальника осуществил подачу сжиженного газа в пятиэтажный жилой дом без проведения фактического осмотра всех квартир для проверки кранов газоснабжения. При пуске газа произошла его утечка и последующий взрыв. В результате в первом подъезде обрушилось перекрытие между верхними этажами и крышей. Пострадали 11 человек, в том числе 4 ребенка. Также было повреждено и уничтожено имущество жильцов этого дома и близлежащих домов на сумму более 93 млн рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 98 человек. В качестве свидетелей допрошены более 400 человек. Назначено и проведено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая, взрывотехнологическая, медицинские. Доказательная база утверждена прокуратурой, 29 декабря уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.